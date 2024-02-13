Звезда фигурного катания Елена Ильиных снова стала мамой: "Многодетная мать"

Фигуристка Елена Ильиных родила третьего ребёнка от артиста балета Сергея Полунина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных сообщила о прибавлении в семействе.

Фото: Инстаграм Елены Ильиных

Фигуристка Елена Ильиных стала мамой в третий раз. О радостом событии семья сообщила в социальных сетях. Беременность Ильиных скрывала все 9 месяцев.

"За присуждённое звание — многодетная мать. И за то, что не смотря на схватки, мы всё-таки успели сфотографироваться!" — написала спортсменка в Инстаграм*.

Пара пока не рассекретила пол и имя ребёнка.

Ильина замужем за артистом балета Сергеем Полуниным. Они воспитывает двоих сыновей — 4-летнего Мира и 2-летнего Дара.

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