Звезда фигурного катания Елена Ильиных снова стала мамой: "Многодетная мать"

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных сообщила о прибавлении в семействе.
Фигуристка Елена Ильиных стала мамой в третий раз. О радостом событии семья сообщила в социальных сетях. Беременность Ильиных скрывала все 9 месяцев.
"За присуждённое звание — многодетная мать. И за то, что не смотря на схватки, мы всё-таки успели сфотографироваться!" — написала спортсменка в Инстаграм*.
Пара пока не рассекретила пол и имя ребёнка.
Ильина замужем за артистом балета Сергеем Полуниным. Они воспитывает двоих сыновей — 4-летнего Мира и 2-летнего Дара.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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