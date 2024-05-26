Ваша собака в депрессии: узнайте причины её плохого настроения

Из-за чего у собаки может испортиться настроение: главные причины

1:22 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Иногда владельцы собак замечают, что их питомец стал вялым и не проявляет интереса даже к любимой игрушке, отказываясь идти на прогулку.

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Разберемся, почему у собаки может быть плохое настроение.

Прежде всего, стоит помнить, что наши четвероногие друзья имеют тесную связь с хозяевами и могут улавливать их эмоции.

Поэтому, если вы грустите, не удивляйтесь, если ваша собака тоже выглядит опечаленной — она просто отражает ваше настроение.

Настроение собаки может ухудшиться и в случае, если она попыталась познакомиться, например, с новым питомцем соседей, а тот проявил агрессию, и вместо стандартного обнюхивания произошла стычка. Тут уж точно не до веселья.

Эмоциональные перепады — обычное явление для собак, находящихся в фазе активного роста или "брачного периода", что связано с увеличением количества гормонов.

Кроме того, сезонные колебания также влияют на собак не меньше, чем на людей. Метеозависимые животные реагируют на изменения давления, магнитные бури и другие погодные изменения.

Наконец, причина грусти может быть связана с нарушением привычного распорядка собаки — например, если хозяин забыл покормить питомца или отложил прогулку.