Ваша собака в депрессии: узнайте причины её плохого настроения

Иногда владельцы собак замечают, что их питомец стал вялым и не проявляет интереса даже к любимой игрушке, отказываясь идти на прогулку.
Разберемся, почему у собаки может быть плохое настроение.
Прежде всего, стоит помнить, что наши четвероногие друзья имеют тесную связь с хозяевами и могут улавливать их эмоции.
Поэтому, если вы грустите, не удивляйтесь, если ваша собака тоже выглядит опечаленной — она просто отражает ваше настроение.
Настроение собаки может ухудшиться и в случае, если она попыталась познакомиться, например, с новым питомцем соседей, а тот проявил агрессию, и вместо стандартного обнюхивания произошла стычка. Тут уж точно не до веселья.
Эмоциональные перепады — обычное явление для собак, находящихся в фазе активного роста или "брачного периода", что связано с увеличением количества гормонов.
Кроме того, сезонные колебания также влияют на собак не меньше, чем на людей. Метеозависимые животные реагируют на изменения давления, магнитные бури и другие погодные изменения.
Наконец, причина грусти может быть связана с нарушением привычного распорядка собаки — например, если хозяин забыл покормить питомца или отложил прогулку.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.