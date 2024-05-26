Горячий шоколадный пудинг: восхитительный десерт, который утолит внезапную тягу к сладкому

Горячий шоколадный пудинг — это восхитительный десерт, который обожают как дети, так и взрослые. Сочный вкус горячего шоколада — это настоящая нирвана, способная утолить внезапную тягу к сладкому.
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Ингредиенты
2 яйца
2/3 стакана сахара
2/3 стакана какао-порошка
1 чайная ложка ванильной эссенции
2,5 стакана обезжиренного молока
Соль по необходимости
2 столовые ложки кукурузного крахмала
Взбитые сливки по желанию
Приготовление
В небольшой миске слегка взбейте вилкой одно яйцо и добавьте 1,5 стакана молока и 1/3 стакана сахара. Хорошо перемешайте эти ингредиенты. Теперь переложите смесь в кастрюлю среднего размера и дайте ей покипеть на среднем огне, время от времени помешивая.
В миске взбейте оставшееся молоко и сахар. Добавьте в миску какао и кукурузный крахмал. Перемешайте. После этого влейте смесь с какао в кипящую молочную смесь, постоянно помешивайте, пока смесь не станет густой. Снимите с огня и отложите в сторону.
Возьмите небольшую миску и взбейте оставшееся яйцо примерно с 1 стаканом горячей смеси какао. Добавьте эту смесь в кастрюлю и готовьте на средне-слабом огне. Постоянно помешивайте, пока не загустеет. Добавьте ванильную эссенцию. Снимите с огня, переложите в сервировочный бокал, добавьте немного взбитых сливок. Подавайте горячим.
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