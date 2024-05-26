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Горячий шоколадный пудинг: восхитительный десерт, который утолит внезапную тягу к сладкому

Как приготовить горячий шоколадный пудинг

1:39
Еда

Горячий шоколадный пудинг — это восхитительный десерт, который обожают как дети, так и взрослые. Сочный вкус горячего шоколада — это настоящая нирвана, способная утолить внезапную тягу к сладкому. 

Как приготовить горячий шоколадный пудинг
Фото: commons.wikimedia.org by Nonie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 яйца
  • 2/3 стакана сахара
  • 2/3 стакана какао-порошка
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции
  • 2,5 стакана обезжиренного молока
  • Соль по необходимости
  • 2 столовые ложки кукурузного крахмала
  • Взбитые сливки по желанию

Приготовление

  1. В небольшой миске слегка взбейте вилкой одно яйцо и добавьте 1,5 стакана молока и 1/3 стакана сахара. Хорошо перемешайте эти ингредиенты. Теперь переложите смесь в кастрюлю среднего размера и дайте ей покипеть на среднем огне, время от времени помешивая.
  2. В миске взбейте оставшееся молоко и сахар. Добавьте в миску какао и кукурузный крахмал. Перемешайте. После этого влейте смесь с какао в кипящую молочную смесь, постоянно помешивайте, пока смесь не станет густой. Снимите с огня и отложите в сторону.
  3. Возьмите небольшую миску и взбейте оставшееся яйцо примерно с 1 стаканом горячей смеси какао. Добавьте эту смесь в кастрюлю и готовьте на средне-слабом огне. Постоянно помешивайте, пока не загустеет. Добавьте ванильную эссенцию. Снимите с огня, переложите в сервировочный бокал, добавьте немного взбитых сливок. Подавайте горячим.
Шоколадный Пудинг за 10 Минут
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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