Страхование клумбы: рекомендации "Росгосстраха"

1:23 Your browser does not support the audio element. Страхование

Сильные ночные заморозки и снегопады в центральной части России вызвали огорчение у россиян, вложивших силы и деньги в посадки на своих участках.

Фото: http://www.forestwander.com/2009/03/spring-snow-daffodil-yellow-flowers/ by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:ForestWander is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons

Неблагоприятные природные события, такие как заморозки, вымерзание и промерзание верхнего слоя почвы, могут быть отнесены к страховым рискам. Защита от таких рисков предоставляется в рамках сельскохозяйственного страхования агропредприятий и фермеров, включая государственную поддержку. Для частных домохозяйств страхование ландшафтного дизайна считается не слишком актуальным, так как сложно рассчитать тариф без анализа большого объема статистических данных. В "Росгосстрахе" можно обеспечить защиту элементов ландшафтного дизайна, таких как газоны, дорожки, патио, цветники и т. д., по программе страхования жилья и домашнего имущества "Дом. Фундаментальное решение".

Страховая защита предоставляется по классическому набору страховых рисков, включая пожар, взрыв, удар молнии, стихийные бедствия и другие риски. Спрос на страхование ландшафтного дизайна существует, особенно если в его обустройство вложены серьезные средства, но в первую очередь людей интересует страховая защита их домов и дач.