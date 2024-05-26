Страхование клумбы: рекомендации "Росгосстраха"

Сильные ночные заморозки и снегопады в центральной части России вызвали огорчение у россиян, вложивших силы и деньги в посадки на своих участках.
Неблагоприятные природные события, такие как заморозки, вымерзание и промерзание верхнего слоя почвы, могут быть отнесены к страховым рискам. Защита от таких рисков предоставляется в рамках сельскохозяйственного страхования агропредприятий и фермеров, включая государственную поддержку. Для частных домохозяйств страхование ландшафтного дизайна считается не слишком актуальным, так как сложно рассчитать тариф без анализа большого объема статистических данных. В "Росгосстрахе" можно обеспечить защиту элементов ландшафтного дизайна, таких как газоны, дорожки, патио, цветники и т. д., по программе страхования жилья и домашнего имущества "Дом. Фундаментальное решение".
Страховая защита предоставляется по классическому набору страховых рисков, включая пожар, взрыв, удар молнии, стихийные бедствия и другие риски. Спрос на страхование ландшафтного дизайна существует, особенно если в его обустройство вложены серьезные средства, но в первую очередь людей интересует страховая защита их домов и дач.
Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.