Принимаем меры борьбы с клопами: рассказываем, как можно избавиться от "вонючек"

Как бороться с клопами в огороде?

1:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Клопы, известные также как "вонючки", стали серьёзной проблемой для сельскохозяйственных культур и садов в последнее время. Эти насекомые, включая мраморных и зеленых клопов, являются всеядными, питаясь соками растений и причиняя ущерб картофелю, томатам, баклажанам, перцам, фасоли и другим культурам.

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Основные признаки присутствия клопов — жёлтые и пятнистые листья, гниение ягод и плодов, а также замедленный рост растений. Они начинают откладывать яйца уже в начале мая, и борьба с ними требует внимательности. Ручной сбор яиц и взрослых особей — ключ к успеху в этой борьбе.

Для борьбы с клопами рекомендуется уничтожать яйцекладку, которую они размещают на нижней стороне листьев. Также эффективно применять фито-санитарный кордон из сладкой кукурузы и других культур, которые могут привлечь вредителей.

Важно помнить, что клопы могут выделять неприятный запах, который отталкивает людей и животных, и что их численность увеличивается когда наступает прохладная погода. Традиционные методы, такие как ловушка с фонариком над тазом с водой, могут помочь в борьбе с ними. Жуки летят на свет и попадают в таз с водой, где и тонут. Это рабочий способ в период, когда клопы ищут место для зимовки а не в разгар лета, когда ночи тёплые и на грядках полно еды.