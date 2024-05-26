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Врач Коробкова назвала первые признаки старения

Нет старению: предотвратить и обезвредить

2:08
Здоровье

Первый признак старения — это не морщины, а цвет и тон кожи.
Кожа становится тусклой, микроскопические неровности становятся неровными, а лицо выглядит неряшливым и уставшим.

Старение: кожа, волосы, походка//Когда появляются носослёзки, носогубки и брыли//Биомаркеры старения

Это то, что называется поведенческим старением кожи. Кроме того, существует старение, вызванное образом жизни и привычками.
Об этом "Газете.Ру" рассказала Инна Коробкова, врач-дерматолог и косметолог клиники лазерной красоты Delete. Обычно люди впервые сталкиваются с этим заболеванием в возрасте от 17 до 20 лет.

Кожные заболевания часто появляются во время экзаменов, поступления в университет и того факта, что мы уже взрослые. Поэтому на кожу влияет стресс из-за разных обстоятельств.

"Повреждения затрагивают эпидермис и мелкие кровеносные сосуды", — рассказал эксперт. Если у вас возникли подобные проблемы, то врач считает, что стоит начать с антиоксидантных продуктов и расслабляющих сывороток.
Их обязательно стоит использовать с 25 лет. В составе натуральные экстракты ягод и фруктов (конечно, если нет аллергии), цветочная вода, витамины (особенно С, Е, группы В), коэнзим Q10, рассказал врач.

Также, положительное действие на кожу оказывают составы, содержащие марганец (но не подходят больным розацеа), медь, эсцин или декстран.

Когда появляются первые морщины на лице (их легко увидеть, потому что они исчезают после хорошего ночного сна; настоящие морщины не могут исчезнуть за один ночной сон), то используйте средства с релаксантами для кожи. Самый известный из них — аденозин.

И даже если вам от 20 до 23 лет, в вашей косметичке должны быть средства на основе гиалуроновой кислоты: содержащаяся в эпидермисе вода лучше защищена даже в молодом возрасте, рассказала Коробкова.

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

 

Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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