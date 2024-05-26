Премьер-министр России поздравил отечественных предпринимателей с профессиональным праздников

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником, отметив их значительный вклад в повышение благосостояния граждан.
В своём поздравлении, опубликованном на сайте Кабинета министров, он подчеркнул роль представителей всех видов бизнеса в развитии современной экономики, создании технологий и реализации крупных проектов.
Мишустин отметил, что благодаря профессионализму и целеустремлённости предпринимателей осуществляется важная работа по государственно-частному партнёрству, социально-экономическим преобразованиям и обеспечению технологической независимости страны, сообщает РИА Новости.
Правительство, по его словам, поддерживает бизнес через субсидии, льготы и упрощение административных процедур, что способствует открытию новых предприятий и сохранению рабочих мест. Премьер выразил уверенность, что совместными усилиями удастся преодолеть внешние вызовы и достичь национальных целей, пожелав предпринимателям здоровья и успехов.
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