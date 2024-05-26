Премьер-министр России поздравил отечественных предпринимателей с профессиональным праздников

Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил российских предпринимателей с профессиональным праздником, отметив их значительный вклад в повышение благосостояния граждан.

Фото: president.tatarstan.ru by Пресс-служба Президента Татарстана is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своём поздравлении, опубликованном на сайте Кабинета министров, он подчеркнул роль представителей всех видов бизнеса в развитии современной экономики, создании технологий и реализации крупных проектов.

Мишустин отметил, что благодаря профессионализму и целеустремлённости предпринимателей осуществляется важная работа по государственно-частному партнёрству, социально-экономическим преобразованиям и обеспечению технологической независимости страны, сообщает РИА Новости.

Правительство, по его словам, поддерживает бизнес через субсидии, льготы и упрощение административных процедур, что способствует открытию новых предприятий и сохранению рабочих мест. Премьер выразил уверенность, что совместными усилиями удастся преодолеть внешние вызовы и достичь национальных целей, пожелав предпринимателям здоровья и успехов.