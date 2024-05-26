Как безопасно продлить срок службы лобового стекла без специалистов

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Если на стекле автомобиля появилась трещина от ветра, рекомендуется заменить его прозрачный щит как можно скорее, поскольку такое повреждение представляет серьезную угрозу безопасности.

Фото: freepik.com by jannoon028 is licensed under public domain

В конечном итоге, трещина может привести к разрыву стекла. Тем не менее, есть хитрость, которая может временно задержать необходимость в ремонте: нанесение прозрачного лака для ногтей.

Этот метод приостановит рост трещины, позволяя владельцу автомобиля отложить замену стекла на более поздний срок.

Необходимо учитывать несколько нюансов: лак должен быть бесцветным, нанесение одного слоя может оказаться недостаточным, и следует помнить, что это временное решение.

Несмотря на то что лак может обеспечить продолжительный эффект, рекомендуется провести полноценные ремонтные работы в ближайшее время, поскольку лак не гарантирует долгосрочного удержания трещины.