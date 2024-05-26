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Как безопасно продлить срок службы лобового стекла без специалистов

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Авто

Если на стекле автомобиля появилась трещина от ветра, рекомендуется заменить его прозрачный щит как можно скорее, поскольку такое повреждение представляет серьезную угрозу безопасности.

Как безопасно продлить срок службы лобового стекла без специалистов
Фото: freepik.com by jannoon028 is licensed under public domain

В конечном итоге, трещина может привести к разрыву стекла. Тем не менее, есть хитрость, которая может временно задержать необходимость в ремонте: нанесение прозрачного лака для ногтей.

Этот метод приостановит рост трещины, позволяя владельцу автомобиля отложить замену стекла на более поздний срок.

Необходимо учитывать несколько нюансов: лак должен быть бесцветным, нанесение одного слоя может оказаться недостаточным, и следует помнить, что это временное решение.

Несмотря на то что лак может обеспечить продолжительный эффект, рекомендуется провести полноценные ремонтные работы в ближайшее время, поскольку лак не гарантирует долгосрочного удержания трещины.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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