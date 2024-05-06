Почему кошка не спит по ночам и мешает вам: эксперты выделили 3 основные причины

Эксперты объяснили, почему кошка бегает по ночам

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Многие домашние животные проявляют наибольшую активность в ночное время, а не днем.

Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Это может не устраивать их владельцев: днем, когда животное спит, его невозможно погладить, а ночью кот может мешать спать.

Почему у некоторых животных наблюдается такой режим сна и активности?

Существует несколько причин. В некоторых случаях беспокоиться не стоит, в других — владельцу следует обратить внимание.

Кошка имитирует охоту

Домашние коты могут устраивать охоту даже ночью. Такое поведение абсолютно нормально для кошек.

Коту скучно в дневное время

Если животное остается одно в квартире с утра до вечера, оно может скучать. В таких условиях питомец может провести большую часть времени во сне.

Кошка просыпается только когда хозяин возвращается домой. Ночью она пытается компенсировать дневную скуку активными играми.

Кошка может быть больна

Если животное не спит ночью и кажется беспокойным, это может быть признаком болезни.

Это серьезный повод для посещения ветеринарной клиники и осмотра специалистом.