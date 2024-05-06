Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёр Юрий Чурсин рассказал, что люди его ассоциируют только с отрицательным героем
Названы главные причины переедания
Греческий салат: витаминное и доступное блюдо средиземноморской диеты
Восстановление сухих карандашей для губ: секреты и простые шаги
Тренер назвал упражнения для мышц ног
Почему нужно выбирать высокую кровать
Назван лучший автомобиль для путешествий
Эти продукты разрушат здоровье вашего кишечника
Гости будут восхищаться: говорим о съедобных цветах
Почему кошка не спит по ночам и мешает вам: эксперты выделили 3 основные причины

Эксперты объяснили, почему кошка бегает по ночам

1:10
Зоосфера » Кошки

Многие домашние животные проявляют наибольшую активность в ночное время, а не днем.

Эксперты объяснили, почему кошка бегает по ночам
Фото: openverse.org by kevinmklerks is licensed under CC BY 2.0.

Это может не устраивать их владельцев: днем, когда животное спит, его невозможно погладить, а ночью кот может мешать спать.

Почему у некоторых животных наблюдается такой режим сна и активности?

Существует несколько причин. В некоторых случаях беспокоиться не стоит, в других — владельцу следует обратить внимание.

Кошка имитирует охоту

Домашние коты могут устраивать охоту даже ночью. Такое поведение абсолютно нормально для кошек.

Коту скучно в дневное время

Если животное остается одно в квартире с утра до вечера, оно может скучать. В таких условиях питомец может провести большую часть времени во сне.

Кошка просыпается только когда хозяин возвращается домой. Ночью она пытается компенсировать дневную скуку активными играми.

Кошка может быть больна

Если животное не спит ночью и кажется беспокойным, это может быть признаком болезни.

Это серьезный повод для посещения ветеринарной клиники и осмотра специалистом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья

Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.

Как ухаживать за фикусом
Как вырастить бугенвиллию
Буйство красок: эта шикарная лиана закроет весь забор — настоящий шедевр в саду
Три способа заточить лопату: инструмент станет острее ножа
Возвращение к Меладзе и долги: новые повороты в жизни Веры Брежневой
Французские солдаты приехали на Украину отнюдь не сражаться Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Астильба будет цвести без остановки: вот какие меры помогут
Ольга Бузова откровенно поговорила с бывшим бойфрендом Давой: "Как мне тяжело видеть тебя"
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Это может спасти вашу жизнь: одно простое действие избавит от опасных бликов на лобовом стекле
Последние материалы
Учёные обнаружили "космический сбой" в гравитации
Нарколог Исаев: ром менее опасен для печени, по сравнению с другим крепким алкоголем
Создатели "Поколения "Ви" почтут память Чанса Пердомо во втором сезоне сериала
Почему страховка КАСКО важна для каждого водителя?
Кинологи объяснили, почему собака грызет обувь
Три эффективных упражнения от напряжения в спине
Картофель для красоты: пять удивительных рецептов для заботы о коже
Ветеринары ответили, почему собака пьет много воды
Крошечная деталь, которая дешевит ваш интерьер
Рассказываем пользу хрена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников