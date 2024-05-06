Как оживить высохший карандаш для губ: простой трюк для идеального макияжа

Восстановление сухих карандашей для губ: секреты и простые шаги

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Как неприятно, когда ваш любимый карандаш для губ становятся сухими и трудно наносятся! Это знакомо многим из нас. И вместо того, чтобы мгновенно выбрасывать их, есть простой трюк от stylecraze.com, который позволит вам использовать их снова!

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Вам понадобятся

Точилка

Вазелин

Карандаш для губ

Как оживить высохший карандаш для губ

Шаг 1: Затачиваем высохший карандаш для губ с помощью точилки.

Не затачивайте их слишком сильно, просто достаточно удалить верхний слой. Поместите заточенные карандаши в морозильную камеру на 5-10 минут, чтобы они остыли.

Шаг 2: Если карандаш остается сухим, можно выполнить еще два действия.

Например, вы можете растереть его кончик круговыми движениями между пальцами. Или сожмите верхнюю часть карандаша между ладонями и потрите его, чтобы немного нагреть продукт.

Шаг 3: Теперь возьмите тонкую кисточку и нанесите немного вазелина на неё.

Покройте тонким слоем вазелина карандаш для губ, чтобы увлажнить его и избавиться от сухости. Подождите 5-10 минут, чтобы продукт впитался, и можно использовать карандаш.

Теперь вы знаете, как сделать ваши старые карандаши для губ снова пригодными к использованию!

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