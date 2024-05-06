Как оживить высохший карандаш для губ: простой трюк для идеального макияжа

Как неприятно, когда ваш любимый карандаш для губ становятся сухими и трудно наносятся! Это знакомо многим из нас. И вместо того, чтобы мгновенно выбрасывать их, есть простой трюк от stylecraze.com, который позволит вам использовать их снова!
Не затачивайте их слишком сильно, просто достаточно удалить верхний слой. Поместите заточенные карандаши в морозильную камеру на 5-10 минут, чтобы они остыли.
Например, вы можете растереть его кончик круговыми движениями между пальцами. Или сожмите верхнюю часть карандаша между ладонями и потрите его, чтобы немного нагреть продукт.
Покройте тонким слоем вазелина карандаш для губ, чтобы увлажнить его и избавиться от сухости. Подождите 5-10 минут, чтобы продукт впитался, и можно использовать карандаш.
Теперь вы знаете, как сделать ваши старые карандаши для губ снова пригодными к использованию!
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.