Как избежать ошибок при выборе плинтуса: лучшие материалы и советы по установке

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Крошечная деталь, которая дешевит ваш интерьер

1:12
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Внешний вид помещения может существенно потерять в красоте и стиле из-за одного, казалось бы, незначительного элемента. Хотя он может показаться неважным на первый взгляд, его воздействие на восприятие пространства как жильцами, так и гостями нельзя недооценивать.

Крошечная деталь, которая дешевит ваш интерьер
Фото: Flickr by Hannah and Simon is licensed under CC BY-ND 2.0

Возможно, вам лишь нужно опустить взгляд, чтобы увидеть эту мелочь, портящую общий вид.

Согласно мнению Юлии Тычино, эксперта по дизайну и интерьеру из "БелНовости", такой предмет, который удешевляет интерьер, — это пластиковый плинтус. Проблема кроется в его цвете; чаще всего он белый, что способствует быстрому загрязнению и несоответствию с общим фоном. Пластиковый блеск также придает ему дешевый вид, делая комнату менее привлекательной.

Как альтернативу, стоит рассмотреть плинтусы из древесины, керамики или алюминия. Они не только выглядят интереснее, но и могут быть подобраны в соответствии с оформлением комнаты, добавляя пространству изысканности и уюта. Главное — избегать установки пластиковых элементов, которые часто лишают помещение его очарования и яркости.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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