Как выбрать идеальную высокую кровать: советы и рекомендации от дизайнера

Почему нужно выбирать высокую кровать

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если вы ищете идеальную мебель для своей спальни, рекомендуем обратить внимание на высокие кровати, которые сейчас на пике популярности.

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Преимущества высоких кроватей многочисленны. Прежде всего, они обеспечивают легкость уборки. Благодаря возвышенному основанию под кроватью легко поддерживать чистоту, так как пыль не накапливается в труднодоступных местах, и нет необходимости перемещать мебель для генеральной уборки.

Для маленьких спален высокие кровати — идеальный выбор. Они придают интерьеру легкость и воздушность, создавая впечатление большего пространства, отмечает дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости".

Многие модели высоких кроватей оснащены выдвижными ящиками для хранения, что делает их не только стильными, но и функциональными, предоставляя дополнительное место для вещей.

К тому же, высокая кровать может способствовать улучшению здоровья, так как сон на высоте снижает воздействие пыли, особенно важно это для людей с респираторными проблемами.