Как выбрать идеальную высокую кровать: советы и рекомендации от дизайнера

Если вы ищете идеальную мебель для своей спальни, рекомендуем обратить внимание на высокие кровати, которые сейчас на пике популярности.
Преимущества высоких кроватей многочисленны. Прежде всего, они обеспечивают легкость уборки. Благодаря возвышенному основанию под кроватью легко поддерживать чистоту, так как пыль не накапливается в труднодоступных местах, и нет необходимости перемещать мебель для генеральной уборки.
Для маленьких спален высокие кровати — идеальный выбор. Они придают интерьеру легкость и воздушность, создавая впечатление большего пространства, отмечает дизайнер Юлия Тычино из "БелНовости".
Многие модели высоких кроватей оснащены выдвижными ящиками для хранения, что делает их не только стильными, но и функциональными, предоставляя дополнительное место для вещей.
К тому же, высокая кровать может способствовать улучшению здоровья, так как сон на высоте снижает воздействие пыли, особенно важно это для людей с респираторными проблемами.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.