Греческий салат: идеальный витаминный гарнир к мясу или любому другому блюду
Греческий салат: витаминное и доступное блюдо средиземноморской диеты
Греческий салат — это популярное классическое блюдо греческой кухни, которое также известно и любимо россиянами. Весной этот витаминный салатик без лишних калорий будет как нельзя кстати!
Фото: Own work by Armineaghayan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Для приготовления греческого салата вам потребуются следующие ингредиенты:
— 160 г фета сыра,
— 100 г маслины без косточек,
— 2 помидора,
— 2 огурца,
— 1 болгарский перец,
— 1 красный лук,
— 2 столовые ложки специй,
— 4 столовые ложки оливкового масла,
— 1 столовая ложка лимонного сока,
— соль и перец по вкусу.
Приготовление
- Для приготовления заправки салата, смешайте оливковое масло, специи, лимонный сок, соль и перец в небольшой миске и хорошо взболтайте вилкой или миксером.
- Огурцы нарежьте пополам, а помидоры нарежьте на дольки.
- Болгарский перец нарежьте кусочками.
- Смешайте овощи с маслинами и сыром фета.
- Заправьте салат приготовленной заправкой и подайте в порционной форме. Приятного аппетита!
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Салат "ГРЕЧЕСКИЙ" Классический. Самый ПРОСТОЙ и ВКУСНЫЙ Рецепт Греческого Салата!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру