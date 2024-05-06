Греческий салат: идеальный витаминный гарнир к мясу или любому другому блюду

Греческий салат: витаминное и доступное блюдо средиземноморской диеты

Греческий салат — это популярное классическое блюдо греческой кухни, которое также известно и любимо россиянами. Весной этот витаминный салатик без лишних калорий будет как нельзя кстати!

Фото: Own work by Armineaghayan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления греческого салата вам потребуются следующие ингредиенты:

— 160 г фета сыра,

— 100 г маслины без косточек,

— 2 помидора,

— 2 огурца,

— 1 болгарский перец,

— 1 красный лук,

— 2 столовые ложки специй,

— 4 столовые ложки оливкового масла,

— 1 столовая ложка лимонного сока,

— соль и перец по вкусу.

Приготовление

Для приготовления заправки салата, смешайте оливковое масло, специи, лимонный сок, соль и перец в небольшой миске и хорошо взболтайте вилкой или миксером. Огурцы нарежьте пополам, а помидоры нарежьте на дольки. Болгарский перец нарежьте кусочками. Смешайте овощи с маслинами и сыром фета. Заправьте салат приготовленной заправкой и подайте в порционной форме. Приятного аппетита!