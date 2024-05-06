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Красота из огорода: пять рецептов с картофельным соком для здоровой кожи

Картофель для красоты: пять удивительных рецептов для заботы о коже

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Знаете ли вы, что обычный картофель может стать секретным ингредиентом для решения множества косметических проблем? Картофельный сок, богатый витаминами, калием, медью и серой, идеально подходит для приготовления домашних косметических средств, которые помогут вам эффективно и просто заботиться о своей коже. Портал stylecraze.com делиться пятью рецептами с этим ингредиентом для ухода за вашим лицом.

Картофель для красоты: пять удивительных рецептов для заботы о коже
Фото: pxhere.com by Pxhere is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Маска для омоложения

Смешайте творог и картофельный сок в равных пропорциях, добавьте ложку оливкового масла. Нанесите смесь на лицо, оставьте на 15-20 минут, а затем смойте тёплой водой. Эта маска помогает увлажнить кожу и уменьшить признаки старения, такие как тонкие линии и морщины.

Осветляющий тоник

Смешайте картофельный сок с лимонным соком в равных пропорциях и нанесите на темные участки кожи. Этот рецепт помогает естественным образом бороться с гиперпигментацией.

Очищающее средство

Разведите картофельный сок с пищевой содой в воде и используйте для очищения пор. Это помогает избавиться от излишков кожного жира и загрязнений.

Средство от отечности под глазами

Смешайте картофельный сок с огуречным соком, нанесите на область под глазами и оставьте на 15 минут. Это помогает снять отечность и освежить кожу.

Маска для безупречной кожи

Смешайте картофельный сок, лимонный сок и растительное масло. Нанесите на лицо для улучшения текстуры кожи и борьбы с жирностью, пигментацией и угревой сыпью.

Попробуйте эти рецепты и наслаждайтесь результатом – красивой и здоровой кожей без использования химических средств!

Моментальный эффект/Картофельная маска против МОРЩИН, ОТЕКОВ и СИНЯКОВ ПОД ГЛАЗАМИ
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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