Красота из огорода: пять рецептов с картофельным соком для здоровой кожи

Знаете ли вы, что обычный картофель может стать секретным ингредиентом для решения множества косметических проблем? Картофельный сок, богатый витаминами, калием, медью и серой, идеально подходит для приготовления домашних косметических средств, которые помогут вам эффективно и просто заботиться о своей коже. Портал stylecraze.com делиться пятью рецептами с этим ингредиентом для ухода за вашим лицом.
Смешайте творог и картофельный сок в равных пропорциях, добавьте ложку оливкового масла. Нанесите смесь на лицо, оставьте на 15-20 минут, а затем смойте тёплой водой. Эта маска помогает увлажнить кожу и уменьшить признаки старения, такие как тонкие линии и морщины.
Смешайте картофельный сок с лимонным соком в равных пропорциях и нанесите на темные участки кожи. Этот рецепт помогает естественным образом бороться с гиперпигментацией.
Разведите картофельный сок с пищевой содой в воде и используйте для очищения пор. Это помогает избавиться от излишков кожного жира и загрязнений.
Смешайте картофельный сок с огуречным соком, нанесите на область под глазами и оставьте на 15 минут. Это помогает снять отечность и освежить кожу.
Смешайте картофельный сок, лимонный сок и растительное масло. Нанесите на лицо для улучшения текстуры кожи и борьбы с жирностью, пигментацией и угревой сыпью.
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