Почему питомец грызет обувь: ученые нашли объяснение данному феномену

Кинологи объяснили, почему собака грызет обувь

1:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Множество собак склонны жевать обувь своих хозяев и членов их семей.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Это поведение может быть обусловлено разными факторами. Щенки, например, могут грызть обувь, когда у них режутся зубы. Взрослые собаки могут делать это из-за скуки или стресса.

Хозяева обычно расстраиваются, когда их питомцы портят обувь, и могут начать кричать на собаку или ругать её, пытаясь забрать испорченные вещи. Однако такой подход может быть контрпродуктивным. Лучше подходить к решению проблемы с пониманием и мягкостью, предлагая собаке альтернативу.

Если вы заметили, как ваша собака начинает грызть обувь, старайтесь не поднимать голос. Вместо этого, хлопните в ладоши, чтобы привлечь внимание собаки громким звуком.

Когда собака отвлечётся и посмотрит на вас, быстро заберите обувь и предложите ей взамен жевательную игрушку. Такой подход не только убережёт вашу обувь, но и успокоит собаку, отвлекая её от уже замеченных предметов.