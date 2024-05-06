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Нарколог назвал чуть менее опасный крепкий алкогольный напиток, чем другие

Нарколог Исаев: ром менее опасен для печени, по сравнению с другим крепким алкоголем

1:59
Еда

Крепкие алкогольные напитки могут оказывать негативное воздействие на печень, особенно при чрезмерном потреблении или длительном употреблении. Однако по мнению врача-нарколога Руслана Исаева, ром можно считать менее опасным крепким алкоголем.

Нарколог Исаев: ром менее опасен для печени, по сравнению с другим крепким алкоголем
Фото: flickr.com by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исаев отмечает, что ром содержит цинк, калий и фосфор, которые оказывают менее агрессивное воздействие на печень по сравнению с другими алкогольными напитками.

"Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое месте можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно", — сказал Исаев.

Врач также отметил, что ром, схожий по своему воздействию с текилой, которую часто употребляют с солью и лимоном, содержит натрий хлорид и витамин С, что немного снижает негативное воздействие на печень.

С другой стороны, коньяк, по словам Исаева, относится к более опасным крепким алкогольным напиткам из-за длительности его хранения, в результате которого образуется значительное количество вредных веществ. Большие дозы коньяка обычно приводят к тяжелому похмелью и агрессивному воздействию на печень, пишет Газета.Ru.

Однако врач подчеркивает, что не существует безопасного алкоголя для печени. Большая часть этанола, содержащегося в алкоголе, перерабатывается печенью, и это может вызвать дегенерацию и гибель клеток печени. Поэтому длительное алкогольное употребление может привести к развитию гепатита, фиброза и цирроза печени.

Важно отметить, что алкоголь в любых его видах оказывает негативное воздействие на организм, включая печень. Поэтому рекомендуется соблюдать умеренность в употреблении алкоголя или воздерживаться от него, чтобы сохранить здоровье печени и всего организма.

Рейтинг алкоголя по степени вредности ➤ Алкоголь, вред или польза ➤ Влияние алкоголя на организм
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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