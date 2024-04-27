Нарколог поделился, какое вино идеально подойдет для переваривания шашлыка

Нарколог Исаев: немного безалкогольного вина упростит переваривание мяса

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Полифенолы, которые содержатся в некоторых напитках, помогают улучшить пищеварение и ускорить процесс переваривания мяса. Эти вещества можно найти в чае, кофе, определенных фруктах и даже вине, по словам врача-психиатра и нарколога, кандидата медицинских наук, руководителя наркологической и психиатрической клиники Руслана Исаева.

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"Когда мы употребляем красное вино, полифенолы попадают в кишечник, где помогают лучшему функционированию микрофлоры, лучшей усвояемости полезных веществ и лучшему расщеплению белков, которые содержатся в мясе. Поэтому в идеальных лабораторных условиях действительно можно наблюдать такой эффект", — объяснил Руслан Исаев.

Однако, наш организм не является лабораторией, и перебор с количеством вина легко может аннулировать пользу от полифенолов из-за вреда от этилового спирта.

Решением проблемы возможного вреда от спиртного может быть использование безалкогольного вина, которое проходит все этапы брожения, сохраняя полезные свойства, но при этом механическим путём уже избавлено от этилового спирта, что исключает возможность нанесения вреда здоровью, утверждает нарколог.