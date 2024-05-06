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Как преобразить кухню: превратите холодильник в центральный элемент интерьера

Как сделать холодильник центром внимания на кухне

1:03
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Холодильник — неотъемлемый элемент каждой кухни.

Как сделать холодильник центром внимания на кухне
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако часто это устройство не добавляет эстетики интерьеру, занимая значительное пространство и создавая ощущение тесноты и неуюта.

Тем не менее, можно превратить холодильник в яркую деталь кухонного дизайна.

Эксперт по интерьерам Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" поделилась дизайнерским секретом, который позволяет сделать холодильник центром внимания.

Суть трюка заключается в изменении внешнего вида холодильника при помощи виниловой плёнки, широко доступной в магазинах.

Выбор цвета плёнки играет ключевую роль: яркие цвета, такие как красный, жёлтый или оранжевый, или же классический чёрный могут превратить холодильник в стильный акцент кухни.

Для тех, кто планирует приобретение нового холодильника, рекомендуется рассмотреть модели с уже подходящим цветом, избегая дополнительных трат на декоративные плёнки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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