Как преобразить кухню: превратите холодильник в центральный элемент интерьера

Как сделать холодильник центром внимания на кухне

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Холодильник — неотъемлемый элемент каждой кухни.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Однако часто это устройство не добавляет эстетики интерьеру, занимая значительное пространство и создавая ощущение тесноты и неуюта.

Тем не менее, можно превратить холодильник в яркую деталь кухонного дизайна.

Эксперт по интерьерам Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" поделилась дизайнерским секретом, который позволяет сделать холодильник центром внимания.

Суть трюка заключается в изменении внешнего вида холодильника при помощи виниловой плёнки, широко доступной в магазинах.

Выбор цвета плёнки играет ключевую роль: яркие цвета, такие как красный, жёлтый или оранжевый, или же классический чёрный могут превратить холодильник в стильный акцент кухни.

Для тех, кто планирует приобретение нового холодильника, рекомендуется рассмотреть модели с уже подходящим цветом, избегая дополнительных трат на декоративные плёнки.