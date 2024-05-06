Как преобразить кухню: превратите холодильник в центральный элемент интерьера

Холодильник — неотъемлемый элемент каждой кухни.
Однако часто это устройство не добавляет эстетики интерьеру, занимая значительное пространство и создавая ощущение тесноты и неуюта.
Тем не менее, можно превратить холодильник в яркую деталь кухонного дизайна.
Эксперт по интерьерам Юлия Тычино из сетевого издания "БелНовости" поделилась дизайнерским секретом, который позволяет сделать холодильник центром внимания.
Суть трюка заключается в изменении внешнего вида холодильника при помощи виниловой плёнки, широко доступной в магазинах.
Выбор цвета плёнки играет ключевую роль: яркие цвета, такие как красный, жёлтый или оранжевый, или же классический чёрный могут превратить холодильник в стильный акцент кухни.
Для тех, кто планирует приобретение нового холодильника, рекомендуется рассмотреть модели с уже подходящим цветом, избегая дополнительных трат на декоративные плёнки.
Это растение сохраняет популярность многие десятилетия.