Геймеры, будьте готовы раскошелиться, так как весенняя распродажа в магазине Epic Games уже почти началась. Начиная с 6 апреля 2023 года в рамках двухнедельной распродажи будут действовать скидки на ряд популярных игр. Утечка исходит от billbil-kun, известного и надежного инсайдера, который в прошлом сливал точную информацию.
Распродажа должна закончиться 20 апреля 2023 года, и, поскольку обратный отсчет уже начался, геймеры с нетерпением ждут скидок. Хотя официально информация не подтверждена, послужной список billbil-kun солидный, и слухи, скорее всего, правдивы.
Вот некоторые из игр, которые будут доступны по сниженным ценам, согласно инсайдеру:
Это лишь некоторые из игр, которые будут доступны по сниженным ценам во время весенней распродажи в Epic Games Store с 6 по 20 апреля 2023 года. Фактическая распродажа будет включать в себя еще много интересных игр, но до тех пор геймеры могут только строить догадки.
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