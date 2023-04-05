Завтра в Epic Games Store начнется весенняя распродажа

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Геймеры, будьте готовы раскошелиться, так как весенняя распродажа в магазине Epic Games уже почти началась. Начиная с 6 апреля 2023 года в рамках двухнедельной распродажи будут действовать скидки на ряд популярных игр. Утечка исходит от billbil-kun, известного и надежного инсайдера, который в прошлом сливал точную информацию.

Распродажа должна закончиться 20 апреля 2023 года, и, поскольку обратный отсчет уже начался, геймеры с нетерпением ждут скидок. Хотя официально информация не подтверждена, послужной список billbil-kun солидный, и слухи, скорее всего, правдивы.

Вот некоторые из игр, которые будут доступны по сниженным ценам, согласно инсайдеру:

Deliver Us Mars (-25%)

Hitman World of Assassination (-50%): последняя версия игры, включающая все три базовые игры серии от IO Interactive.

Ремейк Dead Space (-20%)

Это лишь некоторые из игр, которые будут доступны по сниженным ценам во время весенней распродажи в Epic Games Store с 6 по 20 апреля 2023 года. Фактическая распродажа будет включать в себя еще много интересных игр, но до тех пор геймеры могут только строить догадки.

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