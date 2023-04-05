Россия попала в топ-5 по количеству игроков в Hogwarts Legacy

2:08 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Hogwarts Legacy, ролевая экшн-игра от Avalanche Software, подарила фанатам один из лучших игровых впечатлений, основанных на книгах о Гарри Поттере. По последним данным, за первые две недели было продано более 12 миллионов копий игры, и даже сейчас проект активно набирает новых поклонников. Аналитики портала Newzoo решили изучить высокую популярность Hogwarts Legacy и поделились интересной статистикой.

По наблюдениям экспертов, Hogwarts Legacy занимает пятое место по ежемесячной активности игроков среди всех игр, уступая лишь Fortnite, Call of Duty: Modern Warfare II, Minecraft и Grand Theft Auto V. Интересно, что большую часть аудитории проекта составляют игроки из разных странах мира. В пятерку лидеров по числу активных пользователей в месяц входят США, Германия, Великобритания, Россия и Франция. В феврале более 70% активных пользователей находились в Северной Америке и Западной Европе. Отметим, что аналитики учли тот факт, что "Наследие Хогвартса" официально не продается в России, однако проект все же успел набрать невероятно массовую базу поклонников в стране, отмечают эксперты.

В феврале 68% активных пользователей играли в Hogwarts Legacy на ПК. Игроки PlayStation составляли 23% от общего числа игроков, и только 9% играли на Xbox. В настоящее время ПК является самой популярной платформой для Hogwarts Legacy, отчасти из-за относительно ограниченной аудитории владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Среди всех пользователей PlayStation 5 19% играли в Hogwarts Legacy в феврале. Это был самый высокий процент игроков на ПК и консольных платформах.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. В мае проект выйдет на консолях предыдущего поколения.

Читайте также:

Amazon уволит более 100 сотрудников Amazon Game Studios

CD Project RED начала работу над сиквелом Cyberpunk 2077

Третий дневник русской озвучки Hogwarts Legacy

Игроки потратили 100 млн долларов на кейсы в CS:GO в марте

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.