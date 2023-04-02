Третий дневник русской озвучки Hogwarts Legacy

GamesVoice, российская студия локализации, недавно продемонстрировала кадры геймплея своей предстоящей русской озвучки для долгожданной ролевой игры Hogwarts Legacy. Сегодня команда выпустила новое видео из серии закулисных дневников, в которых рассказывается о работе над озвучкой.
В третьей части серии основное внимание уделяется актерам озвучивания, которые были представлены в трейлере проделанной работы.
В целом, видео дает интересный взгляд на процесс создания озвучки для такой популярной игры, как Hogwarts Legacy. Фанаты игры и русскоязычные игроки, несомненно, захотят увидеть конечный продукт, когда он выйдет.
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