Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинские военные попытались мобилизовать инвалида без кистей рук
Онколог Самойленко: сухие шампуни могут довести до рака из-за содержания бензола
Литовкин: Запад готовится к уничтожению своих танков на Украине
Баранец: ВДВ РФ смогут "выковырять" боевиков ВС Украины из окопов с помощью ТОС-1А "Солнцепёк"
В столичный парк Сокольники перестанут пускать собачников — всё загадили
Силуанов пока не знает, как быстро обменять замороженные российские активы
WSWS: членство Финляндии в НАТО — это подготовка к войне США с Россией
Специалисты в области ядерной энергетики призвали США не игнорировать угрозы России
RT: Трепова, подозреваемая в причастности к убийству Татарского, покинула кафе спустя семь минут после передачи статуэтки

Игроки потратили 100 млн долларов на кейсы в CS:GO в марте

0:56
Видеоигры

В марте анонсировали Counter-Strike 2, в результате чего CS:GO установила новый рекорд по количеству одновременных игроков. Однако ажиотаж коснулся и покупки внутриигровых предметов. В марте 2023 года игроки CS:GO открыли 39,5 млн кейсов, установив невероятный рекорд. В январе было открыто 21,6 млн кейсов, а самым успешным месяцем 2022 года также стал март, когда было открыто 26,2 млн кейсов.

Игроки потратили 100 млн долларов на кейсы в CS:GO в марте

Стоит отметить, что каждый ключ для открытия кейса оценивается примерно в 200 рублей. Valve заработала на Counter-Strike в марте почти $100 млн, не считая транзакций на торговой площадке, где корпорация получает процент с каждой покупки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Counter-Strike 2: Leveling Up The World
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
"С Украины в США поехали гробы с генералами" — политолог

России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.

Перенджиев допустил уничтожение генералов США на Украине во время удара ракетой "Кинжал"
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Снаряд ВС РФ оказался смертельным для боевика ВСУ
Шокирующие цифры: смертность привитых от коронавируса зашкаливает
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Россия устроила "громкие похороны" западным танкам в зоне СВО
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Названы сроки будущего наступления ВСУ
Последние материалы
Специалисты в области ядерной энергетики призвали США не игнорировать угрозы России
RT: Трепова, подозреваемая в причастности к убийству Татарского, покинула кафе спустя семь минут после передачи статуэтки
Галустян заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен переезжать в Армению
Почему Байден так следует красным линиям Владимира Путина в отношении Крыма
Отчёт Эвана Гершковича: российскую экономику ожидают "ужасные прогнозы"
МК: на лице Дарьи Треповой во время допроса профайлер увидел ухмылку наслаждения
Знакомый подозреваемой в убийстве военкора Татарского Треповой рассказал о её работе в секонд-хенде
Сейсмолог: в землетрясении на Камчатке нет ничего удивительного
Myśl Polska: судьба Украины вообще не волнует Запад, яростно борющийся с Россией
Офицер Риттер назвал "новый план" нападения США на Россию через Аляску невозможным
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников