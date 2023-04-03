Игроки потратили 100 млн долларов на кейсы в CS:GO в марте

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В марте анонсировали Counter-Strike 2, в результате чего CS:GO установила новый рекорд по количеству одновременных игроков. Однако ажиотаж коснулся и покупки внутриигровых предметов. В марте 2023 года игроки CS:GO открыли 39,5 млн кейсов, установив невероятный рекорд. В январе было открыто 21,6 млн кейсов, а самым успешным месяцем 2022 года также стал март, когда было открыто 26,2 млн кейсов.

Стоит отметить, что каждый ключ для открытия кейса оценивается примерно в 200 рублей. Valve заработала на Counter-Strike в марте почти $100 млн, не считая транзакций на торговой площадке, где корпорация получает процент с каждой покупки.

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Counter-Strike 2: Leveling Up The World