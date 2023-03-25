Анонс Counter-Strike 2 повышает CS: GO до нового рекорда посетителей

1:23 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно Valve анонсировала новую версию и крупное обновление легендарного шутера от первого лица Counter-Strike: Global Offensive, вызвав очередной всплеск интереса к оригинальной игре. Слухи о выходе Counter-Strike 2 ходят уже давно, и анонс только подлил масла в огонь.

По данным SteamDB, игра, выпущенная в 2012 году, установила еще один рекорд для одновременно играющих: в настоящее время в CS:GO играют более 1,5 миллиона игроков. Примечательно, что предыдущий рекорд был установлен 11 марта, а максимальное количество игроков было продемонстрировано дважды, в феврале 2023 года.

Counter-Strike 2, обновленную версию CS:GO на движке Source 2, планируется выпустить летом, а сейчас она проходит ограниченное бета-тестирование на которое могут попасть игроки, которым придёт уведомление в игре. Переход с CS:GO на Counter-Strike 2 произойдет в виде бесплатного обновления.

Постоянная популярность CS:GO зарекомендовала себя как опора игровой индустрии, а объявление Valve о Counter-Strike 2 только усилило успех игры. С предстоящим выпуском долгожданного Counter-Strike 2 поклонникам франшизы есть чего ожидать.

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