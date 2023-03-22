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Valve показали первый геймплей Counter Strike на Source 2

2:27
Видеоигры

Компания Valve сделала официальное заявление о запуске Counter-Strike 2, грядущего шутера от первого лица, который будет доступен для персональных компьютеров летом. Новая игра, созданная с использованием движка Source 2, является бесплатным обновлением популярной игры CS:GO. В настоящее время игра проходит ограниченное бета-тестирование, что прокладывает путь к скорому выпуску. Первое тестирование игры начинается 22 марта. Принять в нём участие смогут только избранные игроки — они получат уведомление от Valve. Упоминалось, что скины из CS:GO перейдут и в Counter-Strike 2.

Valve показали первый геймплей Counter Strike на Source 2

Улучшения игрового процесса, отмеченные в трейлерах

В дополнение к анонсу Valve выпустила видео-трейлеры, демонстрирующие улучшения игрового процесса. Видео наглядно демонстрирует возможности, которые игроки могут ожидать от Counter-Strike 2.

  • Графика в игре была значительно улучшена, особенно с точки зрения качества освещения и текстур. Улучшения заметны даже в мелких деталях, таких как лужи, отражения и тени. 
  • Раскидки в игре стали гораздо лучше и реалистичнее. Например, выстрел в дым заставит его рассеиваться, что будет очень полезным в определенных ситуациях.
  • Значение тикрейта на серверах было увеличено, что позволяет гораздо точнее регистрировать попадания по противникам.

Для получения дополнительной информации об особенностях игры посетите официальный сайт.

Чего ожидать от Counter-Strike 2

По словам Valve, Counter-Strike 2 предложит игрокам свежий и обновленный опыт классической игры, которой наслаждались миллионы людей по всему миру. Некоторые из новых функций, которые могут ожидать игроки, включают улучшенную графику, более плавный игровой процесс, улучшенную механику оружия и улучшенные звуковые эффекты. Кроме того, в игре будут новые карты, новые режимы и новые скины.

Игроки также получат доступ к целому ряду нового оружия и снаряжения, включая снайперские винтовки, дробовики и пистолеты. Будут доступны новые приспособления и скины для настройки, что позволит игрокам персонализировать свое оружие в соответствии со своим стилем.

Трейлеры

Valve показали первый геймплей Counter Strike на Source 2

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент 2-го курса Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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