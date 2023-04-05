Amazon уволит более 100 сотрудников Amazon Game Studios

1:45 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Amazon объявила о сокращении штата в своем игровом подразделении, включая Prime Gaming, Game Growth и Amazon San Diego Game Studio. Ожидается, что компания сократит около сотни сотрудников.

По словам Кристофа Хартманна, вице-президента Amazon Games, оставшиеся сотрудники студии в Сан-Диего продолжат работу над необъявленным проектом. Однако в связи с увольнениями им придется удвоить свои усилия.

С другой стороны, ожидается расширение некоторых других игровых студий Amazon, особенно команды, стоящей за MMORPG New World, и подразделения Montreal.

Несмотря на увольнения, Amazon по-прежнему планирует увеличивать свое присутствие на рынке видеоигр, в том числе издавать такие игры, как Lost Ark. Однако уход Джона Смедли, который отвечал за создание EverQuest, из команды Сан-Диего в январе 2023 года, знак того, что что-то не так. Кроме того, в прошлом году из Amazon Game Studios ушел Майк Фраззини, глава целого подразделения, занимающегося созданием интерактивных развлечений.

Ожидается, что увольнения значительно повлияют на игровое подразделение Amazon. С закрытием Prime Gaming компания может потерять свое конкурентное преимущество по сравнению с другими сервисами потоковой передачи игр, такими как Google Stadia и Microsoft xCloud.

Тем не менее, внимание Amazon к расширению других игровых студий и увеличению своего присутствия на рынке видеоигр свидетельствует о том, что компания намерена оставаться крупным игроком в отрасли.

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