Ароматная и слегка пряная тыквенно-яблочная запеканка с добавлением корицы, перца и имбиря: полезный завтрак

Рецепт тыквенно-яблочной запеканки на завтрак

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта запеканка из яблок и тыквы получается не только вкусной, но и полезной. Идеальное блюдо для завтрака. К слову, яблоки содержат витамины А и С, калий, кальций, железо, углеводы и белок.

Фото: flickr.com by bcinfrance is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

2 больших яблока,

1 средняя тыква,

2 чайные ложки оливкового масла или масла авокадо,

1 столовая ложка молотой корицы,

1 чайная ложка молотого душистого перца,

½ чайной ложки молотого имбиря,

морская соль,

¼ стакана измельчённого миндаля или нарезанных орехов пекан (по желанию).

Приготовление

Нарежьте яблоки и тыкву кубиками. Разогрейте духовку до 170 градусов. Смешайте яблоки, тыкву, масло, корицу, душистый перец и имбирь в средней форме для запекания. Накройте форму алюминиевой фольгой, запечатав края. выпекайте 45–50 минут. Достаньте запеканку из духовки. Посыпьте морской солью для дополнительного аромата. Кроме того, вы можете добавить орехи, семена чиа, измельчённый миндаль, нарезанные орехи пекан или молотое льняное семя, чтобы сделать блюдо вкуснее и полезнее.