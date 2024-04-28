Эксперт по спортивной экипировке рассказал. как одеваться для игры в футбол на улице

Спортивный эксперт посоветовал играть в футбол в синтетической обежде

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Эксперт по спортивным товарам "Спортмастер PRO" Евгений Самофатов рассказал о том, как правильно подобрать экипировку для любителей футбола, играющих на открытых площадках весной, чтобы избежать простуды и быть защищенными от переменчивой погоды.

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Специалист посоветовал любителям футбола остановить свой выбор на спортивной одежде из синтетических материалов, которые обладают хорошей влагоотводящей способностью и предотвращают переохлаждение.

"Если на улице еще прохладно, используйте тренировочный джемпер, брюки или бриджи. Выбирать лучше варианты из синтетических тканей: помимо прочего, они предотвращают переохлаждение. Можно присмотреться к вариантам с мембранными вставками — такой материал защитит от ветра и дождя", — рассказал Самофатов.

В тёплую погоду эксперт рекомендует носить свободные шорты и футболку, чтобы обеспечить свободу движений на поле, пишет Газета.Ru.

Самофатов также отмечает, что при выборе спортивной одежды следует отдавать предпочтение изделиям из синтетических материалов с технологиями, способствующими отводу влаги от кожи. Это поможет поддерживать комфортную температуру и избежать неприятных ощущений во время игры.

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