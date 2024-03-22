Парагвайский футболист, сказал что сборная России по футболу является сильной командой

Роберто Фернандес считает сборную России сильной командой

1:12 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футболист Роберто Фернандес, который является членом сборной Парагвая и защитником в команде "Динамо" заявил, что у России сильная сборная по футболу. Фернандес считает, что игра с ними пойдет на пользу команде Парагвая.

Футболист сказал, что сейчас сборная Парагвая готовится к игре в Москве. Многие его коллеги интересуются игроками сборной нашей страны, их сильными качествами. Фернандес отвечает, что многие футболисты показали хорошую, слаженную игру в матче с Сербией. Также он сказал, что из вчерашней игры сделал вывод о необходимой подготовке. Соперники — сильная команда, поэтому стоит больше тренироваться, быть более внимательным и лучше концентрироваться. Парагвайский футболист сказал, что игра со сборной России хорошо будет полезной для всех.

Фернандес отметил и игроков парагвайской сборной. Он похвалил Фабиана Бальбуэна, который также играет в "Динамо" и тех, кто играет в Европейских матчах. Но он подчеркнул, что главное — командная работа.

Напомним вам, что игра между российской и парагвайской сборными состоится 25 марта в Москве.