Как сделать серую жизнь красивого кота красочной: будет самым счастливым питомцем во дворе

Эксперты рассказали, как разнообразить жизнь кота

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки, которые могут свободно гулять на улице, обычно ведут активный и разнообразный образ жизни. Однако это не всегда относится к кошкам, ограниченным жизнью внутри помещений.

Фото: Wikipedia by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В таких случаях владелец должен обеспечить, чтобы его питомец не чувствовал скуку дома.

Рассмотрим ключевые аспекты для обеспечения счастья кошек.

Чтобы кошка не скучала, обеспечьте ей возможность лазить по высотам, используя свои когти, что способствует необходимой активности мышц и суставов. Также подготовьте на высоте лежанки, с которых она сможет наблюдать за происходящим внизу.

Создайте для кошки "оконный телевизор", устроив удобные места у окон, где она сможет следить за внешним миром и наслаждаться солнечным светом.

Кроме того, в доме должны быть укромные уголки, где кошка может спрятаться, что важно для удовлетворения её природных инстинктов.

И наконец, необходимо предусмотреть различные маршруты передвижения по дому, которые будут поддерживать активность и интерес кошки.