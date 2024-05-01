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Освежите дизайн кухни: топ тренды 2024 года от экспертов

Топ-10 трендов кухонного дизайна 2024

3:07
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Минимализм, инновационная функциональность, и гармоничное слияние природных материалов с передовыми технологиями обозначают долгосрочные тенденции в дизайне. Специалисты из "Шеф Кухни" делятся секретами создания стильной и удобной кухни, которая сохранит актуальность на долгие годы.

Топ-10 трендов кухонного дизайна 2024
Фото: PxHere is licensed under CC0

Стиль джапанди
В моде минималистичные стили, способствующие релаксации и уединению. Джапанди — это удачное сочетание японской ненавязчивости и скандинавского уюта хюгге. Особенности стиля — светлая теплая палитра, дерево натуральных тонов, текстуры из природных материалов и декор из живых растений.

Натуральные оттенки
Пастельные и приглушенные тона остаются в тренде. Предпочтение отдается нейтральной светлой палитре: оттенки белого, серого, бежевого. В тренде также натуральные цвета, такие как шалфей, винный или нежно-персиковый — цвет года 2024 по версии Pantone. Используйте различные комбинации цветов: монохром, колорблокинг, контрастные детали.

Природные текстуры и матовые поверхности
Выбор материалов приближает к природе: дерево, стекло, камень, и даже бетон, заменяющий кирпич в стиле лофт. Тренд на матовые поверхности добавляет изделиям благородный вид, особенно в сочетании с глубокими природными оттенками.

Кухня "под потолок"
Высокие шкафы до потолка предлагают множество преимуществ, особенно для небольших помещений: визуально расширяют пространство и минимизируют необходимость уборки.

Новое зонирование
Современная жизнь требует новых функциональных зон: посудомоечные машины, кофейные зоны, кухонные острова или полуострова. Дизайнеры переосмысливают расположение техники, например, размещая сушилки в нижних шкафах и духовые шкафы отдельно от варочных поверхностей.

Современное освещение
Многоуровневая подсветка с регуляторами становится необходимостью: яркое освещение для рабочих зон, мягкий свет над столовой группой и различные комбинации светильников.

"Умная" фурнитура
Минимальное количество дверных ручек и продвинутые системы делают использование кухни проще и удобнее. Эргономичные решения включают полностью выдвижные нижние ярусы, подъемные или распашные фасады.

Витрина
Стеклянные дверцы не только защищают от пыли, но и добавляют легкости интерьеру благодаря светоотражающему стеклу и тонким рамкам. Подсветка усиливает эффект.

Монолитный фартук
Бесшовный фартук, выполненный в тон столешницы или даже стены, создает лаконичный визуальный акцент и облегчает уборку.

Эти тенденции воплощают глобальную стратегию заботы о себе и о своем комфорте в кухонном пространстве, создавая идеальное место для жизни без лишнего стресса.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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