5 простых способов добавить уют в ваш дом без ремонта

Топ-5 вещей, которые улучшат любую квартиру

1:36 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Если желание заняться ремонтом отсутствует, но появилась потребность сделать свой дом более уютным, то можно обогатить интерьер несколькими элементами, которые заметно улучшат атмосферу жилища.

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Шторы

Аккуратно подобранные шторы или тюль могут придать помещению стильный вид. Подходящий цвет поможет визуально увеличить пространство и сделать его более комфортабельным.

Ароматический диффузор

Такой элемент моментально наполнит дом приятным ароматом, делая каждое возвращение домой особенно приятным, будь то запах апельсинов, свежих цветов или домашней выпечки. Ароматы могут пробуждать теплые воспоминания и создавать настроение.

Мини-огород на подоконнике

Комнатные растения не только очищают воздух, но и добавляют уюта. Оформление мини-огорода на подоконнике позволяет выращивать не только цветы, но и полезные зелень или овощи, что делает интерьер живым и функциональным.

Ковер

Выбор небольшого коврика может существенно украсить интерьер, добавив ему интереса. В спальне предпочтительнее использовать коврик с длинным ворсом для сохранения тепла. Для маленьких комнат лучше выбирать светлые оттенки.

Подставка для чашек и горячего

Подставки не только защищают поверхности от повреждений, но и способны превратить обычное чаепитие в интересное событие. Они должны быть не только функциональными и качественными, но и гармонично вписываться в общий стиль помещения.