Тренер назвала три упражнения от целлюлита

Тренер и диетолог Светлана Бутова назвала упражнения, чтобы разбить целлюлит.
По статистике с этой проблемой сталкиваются 85-90 процентов женщин старше 20 лет.
Целлюлит — жировые отложения между соединительной тканью и кожей. Они довольно заметны, поэтому и вызывают переживания у женщин. Чаще всего такие шероховатости видны в области бедер и ягодиц.
Целлюлит может формироваться из-за нескольких причин: генетика; возраст — с годами кожа теряет свою эластичность; гормональные изменения; несбалансированное питание; образ жизни; отсутствие физической нагрузки.
Во-первых, чтобы не было целлюлита стоит составить здоровый рацион питания. Также необходимо делать упражнения: выпады; ягодичный мост; приседания "пружина".
Отметим, что в борьбе с целлюлитом результаты внешних воздействий, например косметических процедур, носят временный характер.
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