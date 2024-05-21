Подсчитана средняя стоимость косметического ремонта жилья после всех подорожаний

Косметический ремонт квартир подорожал в среднем до 5000 рублей за кв. метр

1:22 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

В 2024 году косметический ремонт квартир в России подорожал в среднем до 5000 рублей за квадратный метр, сообщил эксперт в области ремонта и строительства Лев Халатов газете Metro.

Фото: Mos.ru is licensed under public domain

Отделка с демонтажом обойдётся от 6-15 тысяч ₽/м2, если за неё возьмутся низкоквалифицированные мастера, до 25-30 тысяч ₽/м2 и выше при выполнении профессионалами. "Это стоимость за полный цикл: от возведения перегородок до финального этапа с установкой розеток", — пояснил Халатов.

По его словам, за год ремонт подорожал процентов на 20, при этом спрос тоже увеличивается — объём строительных работ по итогам 2023 года вырос на 7%.

Среди причин эксперт назвал массовый отток специалистов и прекращение поставок стройматериалов из-за рубежа. Импортозамещение понемногу происходит, но в ценах российские производители стараются не отставать от европейских. "При этом за эти деньги уже получаешь не самый качественный товар", — посетовал специалист.

Сохраняется устойчивая динамика к подорожанию — в прайсе на ремонтные и отделочные материалы нет позиций, которые бы не росли две-три недели, заключил он.