В 2024 году косметический ремонт квартир в России подорожал в среднем до 5000 рублей за квадратный метр, сообщил эксперт в области ремонта и строительства Лев Халатов газете Metro.
Отделка с демонтажом обойдётся от 6-15 тысяч ₽/м2, если за неё возьмутся низкоквалифицированные мастера, до 25-30 тысяч ₽/м2 и выше при выполнении профессионалами. "Это стоимость за полный цикл: от возведения перегородок до финального этапа с установкой розеток", — пояснил Халатов.
По его словам, за год ремонт подорожал процентов на 20, при этом спрос тоже увеличивается — объём строительных работ по итогам 2023 года вырос на 7%.
Среди причин эксперт назвал массовый отток специалистов и прекращение поставок стройматериалов из-за рубежа. Импортозамещение понемногу происходит, но в ценах российские производители стараются не отставать от европейских. "При этом за эти деньги уже получаешь не самый качественный товар", — посетовал специалист.
Сохраняется устойчивая динамика к подорожанию — в прайсе на ремонтные и отделочные материалы нет позиций, которые бы не росли две-три недели, заключил он.
За последние два года российские знаменитости стали редкими гостями на Каннском кинофестивале.