Из хвойного опада можно сделать домашнюю грядку

Домашняя грядка своими руками

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Хвойный опад - это отличный материал для создания домашней грядки. Он не только украсит ваш сад, но и будет полезен для растений. В этой статье мы расскажем вам, как сделать грядку из хвойного опада своими руками.

Фото: flickr.com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Подготовка места для грядки

Первым шагом будет выбор места для грядки. Оптимальным вариантом будет солнечное место с хорошей дренажной системой. Также убедитесь, что рядом нет больших деревьев, которые могут затенять грядку.

Сбор хвойного опада

Для создания грядки вам понадобится большое количество хвойного опада. Вы можете собрать его в лесу или купить в местных садовых центрах. Лучше всего использовать хвойный опад сосны или ели, так как они содержат больше питательных веществ.

Подготовка опада

Перед тем, как использовать хвойный опад, его необходимо подготовить. Сначала удалите все ветки и хвою, оставив только чистые ветки. Затем измельчите их на мелкие кусочки.

Создание грядки

Теперь можно приступать к созданию грядки. Начните с обозначения границ грядки с помощью веревки или палок. Затем выложите слой хвойного опада толщиной около 10 см. Убедитесь, что слой равномерный и плотный.

Повторите процесс

Повторите процесс, пока не достигнете желаемой высоты грядки. Обычно достаточно 3-4 слоев опада. Не забывайте утрамбовывать каждый слой, чтобы грядка была плотной и устойчивой.

Посадка растений

После того, как грядка готова, можно приступать к посадке растений. Выбирайте те, которые любят кислую почву, так как хвойный опад делает ее более кислой. Хорошими вариантами будут клубника, малина, смородина и другие ягодные кустарники.

Полив и уход

Не забывайте поливать грядку регулярно, особенно в период сухости. Также рекомендуется периодически подкормить растения органическими удобрениями. При необходимости, вы можете добавить еще слой хвойного опада поверх грядки.

Теперь вы знаете, как сделать домашнюю грядку из хвойного опада. Это простой и доступный способ создать уютный уголок.