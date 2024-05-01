Чистка в Tesla: Маск отправил в отставку ключевых лидеров и готовит массовые увольнения

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Илон Маск увольняет старших руководителей Tesla и сокращает сотни сотрудников

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Илон Маск, глава Tesla, уволил двух старших руководителей и планирует сократить сотни рабочих мест из-за неудовлетворительных продаж и медленного темпа предыдущих сокращений.

Илон Маск увольняет старших руководителей Tesla и сокращает сотни сотрудников
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно отчёту The Information, среди уволенных Ребекка Тинуччи, старший директор по делам суперзарядок, и Дэниел Хо, руководитель программы новых автомобилей. Кроме того, будет расформирована команда по публичной политике Tesla, которую возглавлял Рохан Патель.

В своём письме к высшему руководству Маск подчеркнул необходимость жёсткой экономии и сокращения численности сотрудников. Tesla, занимающаяся производством электромобилей, столкнулась с падением продаж и усиливающейся ценовой войной, что привело к снижению квартальной выручки впервые с 2020 года.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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