Чистка в Tesla: Маск отправил в отставку ключевых лидеров и готовит массовые увольнения

Илон Маск, глава Tesla, уволил двух старших руководителей и планирует сократить сотни рабочих мест из-за неудовлетворительных продаж и медленного темпа предыдущих сокращений.
Согласно отчёту The Information, среди уволенных Ребекка Тинуччи, старший директор по делам суперзарядок, и Дэниел Хо, руководитель программы новых автомобилей. Кроме того, будет расформирована команда по публичной политике Tesla, которую возглавлял Рохан Патель.
В своём письме к высшему руководству Маск подчеркнул необходимость жёсткой экономии и сокращения численности сотрудников. Tesla, занимающаяся производством электромобилей, столкнулась с падением продаж и усиливающейся ценовой войной, что привело к снижению квартальной выручки впервые с 2020 года.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.