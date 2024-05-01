Стас Михайлов высказался о Пугачёвой после конфликта с Примадонной: "Это великий человек"

Стас Михайлов высказался о своём конфликте с Пугачёвой

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Михайлов прокомментировал свою публичную полемику с Аллой Пугачёвой.

Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public domain

Стас Михайлов ответил на вопросы журналистов после юбилейного концерта в честь своего 55-летия. Одной из тем беседы стал конфликт с Примадонной, свидетелями которого была многочисленная публика.

Михайлов отметил, что всегда воздерживается от критики своих коллег. Он напомнил о значимости народной артистки СССР.

"Это великий человек. На мой взгляд, то, что она спела — никто не подошёл даже рядом. То, что она испытывает — это ее личное, с чем она закончит свою жизнь. Важно умение достойно уйти", — объяснил артист.