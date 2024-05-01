Стас Михайлов высказался о Пугачёвой после конфликта с Примадонной: "Это великий человек"

Стас Михайлов прокомментировал свою публичную полемику с Аллой Пугачёвой.
Стас Михайлов ответил на вопросы журналистов после юбилейного концерта в честь своего 55-летия. Одной из тем беседы стал конфликт с Примадонной, свидетелями которого была многочисленная публика.
Михайлов отметил, что всегда воздерживается от критики своих коллег. Он напомнил о значимости народной артистки СССР.
"Это великий человек. На мой взгляд, то, что она спела — никто не подошёл даже рядом. То, что она испытывает — это ее личное, с чем она закончит свою жизнь. Важно умение достойно уйти", — объяснил артист.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.