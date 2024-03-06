Алла Пугачёва нецензурно обозвала Стаса Михайлова: "Да я бы встала перед тобой на колени"

Алла Пугачёва резко ответила Стасу Михайлову: "Так что, давай, шуруй"

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва опубликовала видео с критикой Стаса Михайлова, который заявил, что сбежавшие артисты приползут в Россию на коленях.

Фото: "Алла Пугачева" by Michail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0.

Народная артистка СССР разместила в своём Инстаграм* видео, в котором пародийным хриплым голосом ответила Стасу Михайлову, который раскритиковал уехавших из России артистов.

"Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я безголосая певица, старенькая Алла Пугачёва. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те", — сказала Алла Борисовна.

Она отметила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.

"Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь", — заявила певица и обозвала певца нецензурным словом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской