Алла Пугачёва нецензурно обозвала Стаса Михайлова: "Да я бы встала перед тобой на колени"

Певица Алла Пугачёва опубликовала видео с критикой Стаса Михайлова, который заявил, что сбежавшие артисты приползут в Россию на коленях.
Народная артистка СССР разместила в своём Инстаграм* видео, в котором пародийным хриплым голосом ответила Стасу Михайлову, который раскритиковал уехавших из России артистов.
"Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я безголосая певица, старенькая Алла Пугачёва. Да я бы встала перед тобой на колени, да ноги не те", — сказала Алла Борисовна.
Она отметила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.
"Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь", — заявила певица и обозвала певца нецензурным словом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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