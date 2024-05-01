Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От высадки рассады будет зависеть урожай
Причины стрессового переедания и способы прекращения этой привычки
Страны G7 заявили о снижении зависимости от российского ископаемого топлива
Для тех, кто не хочет долго стоять у плиты: паста с курицей и грибами в одной посуде
Аронова призналась, что Бондарчук и Петров уговорили ее сняться в фильме "Лед-3"
Стас Михайлов высказался о своём конфликте с Пугачёвой
Тренер назвала три упражнения от целлюлита
Топ-5 вещей, которые улучшат любую квартиру
Эксперты рассказали, как разнообразить жизнь кота
Своенравие или страшная болезнь: почему кошка перестала ходить в лоток

Ученые ответили, почему кошка может перестать ходить в лоток

1:10
Зоосфера » Кошки

Важно осознавать, что наказание кошки за отказ от использования лотка нецелесообразно. Если ваш питомец ранее охотно пользовался лотком, но теперь избегает его, это может иметь различные причины.

Ученые ответили, почему кошка может перестать ходить в лоток
Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Знающий хозяин понимает, что кошка изменяет свои привычки не из каприза. Давайте детально рассмотрим поведение вашего животного.

Вот пять основных причин, по которым кошка может отказываться от лотка, и несколько полезных советов:

  • Используйте несколько лотков. Некоторым кошкам нравится иметь возможность выбора места для туалета, обычно достаточно двух лотков.
  • Подберите подходящий наполнитель. Избегайте сильно парфюмированных вариантов, так как они могут отталкивать животное. Нейтральные наполнители могут быть лучшим выбором.
  • Обратите внимание на размер лотка. Он не должен быть слишком мал или слишком велик.
  • Проверьте расположение лотка. Изменения местоположения после уборки могут сбивать кошку с толку.
    Поддерживайте чистоту. Лоток требует регулярной чистки и замены наполнителя.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Конец эры: Стас Михайлов может покинуть сцену из-за проблем с голосом

Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.

Стас Михайлов рассматривает завершение карьеры из-за усталости голоса
Тесто на кефире без дрожжей: простой рецепт для лепёшек и пирожков
Бездрожжевое тесто на кефире: из него получаются вкусная пицца и пирожки
Мудрая цитата Юрия Никулина, в которой он простыми словами объяснил, что такое счастье
Куличи на Пасху: делаем для них жидкое тесто на желтках, молоке и дрожжах
НАТО и Украина на майские праздники готовят теракты в России Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев
Лолита превратила день в праздник: волшебный визит певицы в Дом милосердия
Как обжаривать овощи на борщ, чтобы он получился особенно вкусным
Пошла бы за ним на край земли: Николь Кидман до сих пор страдает из-за развода с Томом Крузом
Пошла бы за ним на край земли: Николь Кидман до сих пор страдает из-за развода с Томом Крузом
Последние материалы
Аронова призналась, что Бондарчук и Петров уговорили ее сняться в фильме "Лед-3"
Стас Михайлов высказался о своём конфликте с Пугачёвой
Ученые ответили, почему кошка может перестать ходить в лоток
Тренер назвала три упражнения от целлюлита
Топ-5 вещей, которые улучшат любую квартиру
Эксперты рассказали, как разнообразить жизнь кота
Как сделать дальний перелет комфортным и менее утомительным
Домашняя грядка своими руками
Британские учёные раскрыли влияние углекислого газа на распространение инфекций
Илон Маск увольняет старших руководителей Tesla и сокращает сотни сотрудников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников