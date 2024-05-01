Своенравие или страшная болезнь: почему кошка перестала ходить в лоток

Ученые ответили, почему кошка может перестать ходить в лоток

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Важно осознавать, что наказание кошки за отказ от использования лотка нецелесообразно. Если ваш питомец ранее охотно пользовался лотком, но теперь избегает его, это может иметь различные причины.

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Знающий хозяин понимает, что кошка изменяет свои привычки не из каприза. Давайте детально рассмотрим поведение вашего животного.

Вот пять основных причин, по которым кошка может отказываться от лотка, и несколько полезных советов:

Используйте несколько лотков. Некоторым кошкам нравится иметь возможность выбора места для туалета, обычно достаточно двух лотков.

Подберите подходящий наполнитель. Избегайте сильно парфюмированных вариантов, так как они могут отталкивать животное. Нейтральные наполнители могут быть лучшим выбором.

Обратите внимание на размер лотка. Он не должен быть слишком мал или слишком велик.

Проверьте расположение лотка. Изменения местоположения после уборки могут сбивать кошку с толку.

Поддерживайте чистоту. Лоток требует регулярной чистки и замены наполнителя.