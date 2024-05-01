Не забывайте проветривать помещение: раскрыто влияние углекислого газа на распространение инфекций

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Британские учёные раскрыли влияние углекислого газа на распространение инфекций

0:57
Наука

Исследование Бристольского университета выявило, что углекислый газ играет ключевую роль в выживании частиц вируса SARS-CoV-2 в атмосфере, усугубляя риск передачи воздушно-капельных инфекций.

Британские учёные раскрыли влияние углекислого газа на распространение инфекций
Фото: unsplash.com by Olu Eletu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во время пандемии для оценки вентиляции использовались мониторы углекислого газа, поскольку он, как и вирусные частицы, присутствует в выдыхаемом воздухе. Новые данные показывают, что углекислый газ способствует дольнейшему выживанию вируса в воздухе. С помощью технологии CELEBS ученые обнаружили корреляцию между увеличением концентрации углекислого газа и продолжительностью инфекционности вирусов, сообщает "Хайтек".

Это открытие подчеркивает важность проветривания и указывает на потенциальное влияние изменения климата на распространение инфекций, так как ожидается увеличение концентрации CO2 в атмосфере.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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