Не забывайте проветривать помещение: раскрыто влияние углекислого газа на распространение инфекций

Британские учёные раскрыли влияние углекислого газа на распространение инфекций

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование Бристольского университета выявило, что углекислый газ играет ключевую роль в выживании частиц вируса SARS-CoV-2 в атмосфере, усугубляя риск передачи воздушно-капельных инфекций.

Фото: unsplash.com by Olu Eletu is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Во время пандемии для оценки вентиляции использовались мониторы углекислого газа, поскольку он, как и вирусные частицы, присутствует в выдыхаемом воздухе. Новые данные показывают, что углекислый газ способствует дольнейшему выживанию вируса в воздухе. С помощью технологии CELEBS ученые обнаружили корреляцию между увеличением концентрации углекислого газа и продолжительностью инфекционности вирусов, сообщает "Хайтек".

Это открытие подчеркивает важность проветривания и указывает на потенциальное влияние изменения климата на распространение инфекций, так как ожидается увеличение концентрации CO2 в атмосфере.