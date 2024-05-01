Исследование Бристольского университета выявило, что углекислый газ играет ключевую роль в выживании частиц вируса SARS-CoV-2 в атмосфере, усугубляя риск передачи воздушно-капельных инфекций.
Во время пандемии для оценки вентиляции использовались мониторы углекислого газа, поскольку он, как и вирусные частицы, присутствует в выдыхаемом воздухе. Новые данные показывают, что углекислый газ способствует дольнейшему выживанию вируса в воздухе. С помощью технологии CELEBS ученые обнаружили корреляцию между увеличением концентрации углекислого газа и продолжительностью инфекционности вирусов, сообщает "Хайтек".
Это открытие подчеркивает важность проветривания и указывает на потенциальное влияние изменения климата на распространение инфекций, так как ожидается увеличение концентрации CO2 в атмосфере.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.