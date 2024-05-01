Тренер объяснила, кому противопоказана поза кобры

Фитнес-тренер Светлана Бутова рассказала, кому запрещено делать позу кобры.
Это одна из популярных асан в йоге, которая помогает улучшить работу опорно-двигательного аппарата и внутренних органов.
Бутова уверяет, что позу кобры нельзя делать в период беременности и менструации, при повышенном артериальном давлении и гипертиреозе, при заболеваниях позвоночника, грыже, защемлении и смещении межпозвоночных дисков, и при любых острых воспалительных процессах.
"Важную роль играют и внутренние ощущения при нахождении в асане. Если очевидных противопоказаний к позе нет, но при выполнении появляется боль, следует "выйти" из нее", — убеждает тренер.
По словам Бутовой, которые приводит "СЭ", это может говорить о проблемах.
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