Плохая привычка может привести к смертельным последствиям для людей

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Врач Эдигер: палец может повредить костный аппарат в носу

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Здоровье

Палец способен не только повредить слизистую оболочку, но и нанести ущерб костному аппарату.

Врач Эдигер: палец может повредить костный аппарат в носу
Фото: Wikipedia by Rondell Melling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Поскольку расстояние от носа до мозга незначительно, проникновение в придаточные пазухи и их повреждение могут привести к серьезным последствиям, включая летальный исход. Об этом врач Александр Эдигер сообщил журналисту Общественной Службы Новостей.

Как утверждает Эдигер, переломы костей, повреждения носовых перегородок и различные инфекции часто происходят из-за ковыряния в носу. Поэтому специалист рекомендует взрослым максимально рано отучать детей от этого привычки и воздерживаться от неё сами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Савченко Сергей
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Специалист Чеканов Максим
В качестве ортопеда-травматолога занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата
Специалист Семевский Андрей
Специализируется на лечении, диагностики и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др.
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