Плохая привычка может привести к смертельным последствиям для людей

Врач Эдигер: палец может повредить костный аппарат в носу

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Палец способен не только повредить слизистую оболочку, но и нанести ущерб костному аппарату.

Фото: Wikipedia by Rondell Melling is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Поскольку расстояние от носа до мозга незначительно, проникновение в придаточные пазухи и их повреждение могут привести к серьезным последствиям, включая летальный исход. Об этом врач Александр Эдигер сообщил журналисту Общественной Службы Новостей.

Как утверждает Эдигер, переломы костей, повреждения носовых перегородок и различные инфекции часто происходят из-за ковыряния в носу. Поэтому специалист рекомендует взрослым максимально рано отучать детей от этого привычки и воздерживаться от неё сами.