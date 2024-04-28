Плохая привычка может привести к смертельным последствиям для людей

Палец способен не только повредить слизистую оболочку, но и нанести ущерб костному аппарату.
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Поскольку расстояние от носа до мозга незначительно, проникновение в придаточные пазухи и их повреждение могут привести к серьезным последствиям, включая летальный исход. Об этом врач Александр Эдигер сообщил журналисту Общественной Службы Новостей.
Как утверждает Эдигер, переломы костей, повреждения носовых перегородок и различные инфекции часто происходят из-за ковыряния в носу. Поэтому специалист рекомендует взрослым максимально рано отучать детей от этого привычки и воздерживаться от неё сами.
Занимается лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, проводит травматологические и ортопедические вмешательства и манипуляции, внутрисуставные блокады любой сложности, медикаментозные блокады при болевом синдроме
Специализируется на лечении, диагностики и профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе плечелопаточного периартроза, остеоартроза, пяточной шпоры, сколиоза, плоскостопия, кривошеи, косолапости и др.