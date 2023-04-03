Atomic Heart впервые получила скидку с момента релиза

Если вы поклонник приключенческих шутеров, сейчас самое время приобрести копию Atomic Heart. Цифровые магазины Steam и VK Play предлагают скидки на различные издания игры, что делает ее более доступной для геймеров. Это первое снижение цены с момента его выпуска, и акция продлится до 10 апреля.
Вот цены со скидкой на различные издания игры:
Atomic Heart возвращает игроков в 1950-е годы в альтернативный СССР, где роботы стали обычным явлением. Хотя поначалу все кажется гармоничным, все принимает мрачный оборот, когда роботы выходят из строя и нападают на своих владельцев.
Игра доступна на различных платформах, включая ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.
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