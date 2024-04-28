Этот сорняк превратит сад в настоящее произведение искусства: только выберите правильный сорт

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Почему стоит посадить садовую полынь

1:51
Садоводство » Цветы

Полынь садовая с перисто-рассечённой серебристо-зелёной листвой превращает сад в настоящее произведение искусства. Однако, её цветение не столь впечатляет. В августе полынь расцветает незначительными, едва заметными цветами бело-зелёного или жёлтого оттенка, в зависимости от разновидности.

Почему стоит посадить садовую полынь
Фото: https://www.flickr.com/photos/dweickhoff/5210004886/ by David Eickhoff from Pearl City, Hawaii, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В основном полынь садовую высаживают из-за её прекрасной листвы. Листочки усыпаны мелкими волосками, создающими впечатление напыления и придавая растению серебристый оттенок. Цвет листвы меняется от нежно-зелёного до серебристо-бирюзового и полностью белого цвета в течение сезона.

С давних времен считается, что полынь изгоняет злые силы. Её используют для составления букетов, сушки и вручения близким в качестве оберега. Даже в сухом виде полынь сохраняет свой белый цвет.

Полынь садовая — многолетнее, неприхотливое и выносливое растение, которое переносит длительные периоды засухи. Она предпочитает открытое солнечное местоположение и не требует особой почвы. При частом поливе листья становятся более зелеными, чем белыми, и в дождливые летние дни она теряет свою декоративность.

Полынь прекрасно вписывается в сад своей серебристостью, подчеркивая зелень других растений и добавляя пастельные оттенки. Её высота достигает примерно 60 см.

Растение не требует укрытия на зиму, но необходимо регулярно удалять излишне разросшиеся корни, чтобы предотвратить его распространение по всему участку. Важно контролировать и ограничивать место его роста, так как полынь может разрастаться слишком активно.

ПОЛЫНЬ! КАК ПРАВИЛЬНО УХАЖИВАТЬ ЗА ПОЛЫНЬЮ В САДУ?
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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