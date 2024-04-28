Опрос "Дзен" и Aviasales выявил: туристы испытывают разочарование от поездок в Стамбул и Таиланд

Данные исследования: Стамбул и Таиланд — лидеры по разочарованию у туристов

1:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

30% туристов испытывают разочарование при посещении новых мест. Чаще всего негативные впечатления связаны со Стамбулом и тайскими курортами, в то время как турецкое побережье и Москва, напротив, часто вызывают положительные реакции у путешественников. Это показало исследование, проведенное блог-платформой "Дзен" в партнерстве с сервисом Aviasales.

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Исследование 2024 года выявило, что 53% туристов ищут информацию о местах через интернет перед планированием поездки, 42% используют вебсайты и приложения для бронирования авиабилетов, а 25% получают информацию через Telegram. 39% предпочитают смотреть видео на YouTube, 23% следят за аккаунтами блогеров в социальных сетях, а 12% читают статьи о путешествиях на платформе "Дзен", которая насчитывает 7 млн подписчиков.

Публикации, посвященные туризму, выросли на 62%. Среди самых обсуждаемых направлений туристы выбирают Турцию, Таиланд, Москву, Сочи и Санкт-Петербург.