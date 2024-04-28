Пробуждение природы и аллергии: почему открытие окон в машине весной — плохая идея

Три причины, почему весной на машине лучше ездить с закрытыми окнами

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По мере наступления весны теплые дни становятся всё более очевидными, и многие водители начинают задумываться о возможности опустить стекла для наслаждения свежим воздухом. Однако, стоит подумать дважды. По данным портала njcar. ru, опущенные окна могут привести к нежелательным последствиям и дискомфорту в салоне.

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Когда на улице тепло, первое интуитивное решение водителя — открыть окна. Но важно помнить, что воздух в больших городах не всегда свеж и чист. Хоть салонный фильтр и не спасает от всех загрязнителей, он помогает улучшить микроклимат внутри автомобиля. Простой тест — попробуйте открыть окна в пробке возле старого грузовика и увидите разницу.

После нескольких минут с открытыми окнами в городе, особенно в апреле до распускания зелени, на передней панели можно обнаружить слой пыли и песка — это всё, что мы вдыхаем, когда едем с открытыми окнами.

Весной также начинает цвести множество растений, вызывая аллергии у многих людей. Тем, кто склонен к аллергическим реакциям, лучше воздержаться от открытия окон.

Нередко водители открывают окна, включая при этом кондиционер. Это приводит к тому, что очищенный и охлаждённый воздух теряется, а загрязнённый воздух улицы попадает внутрь, снижая эффективность работы вентиляции и ускоряя износ климатической системы.