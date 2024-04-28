Как сделать для кота игрушку, от которой он не сможет оторваться: все быстро и просто

Россиянам рассказали, как сделать универсальную игрушку для кота

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Предположение, что забота о питомце ограничивается лишь предоставлением ему крова и корма, является ошибочным.

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Не менее важным аспектом ухода является обеспечение его развлечений, чтобы животное не чувствовало скуки.

Часто для поиска игрушек для домашних животных мы отправляемся в специализированные магазины.

Хотя там действительно можно найти множество разнообразных игрушек, существуют две проблемы: высокие цены даже на простые игрушки и отсутствие гарантии, что питомец полюбит новую игрушку.

Поэтому предлагаем сделать игрушку своими руками.

Вам понадобится обыкновенная коробка с крышкой и шумный мячик.

В крышке коробки следует сделать круглые отверстия, чуть меньше диаметра мячика, чтобы через них удобно пролезала кошачья лапа.

Поместите мячик внутрь коробки и закройте крышку.

Теперь ваш кот с удовольствием будет тратить время, пытаясь достать мячик, а вы получите возможность заняться своими делами.