Как сделать для кота игрушку, от которой он не сможет оторваться: все быстро и просто

Предположение, что забота о питомце ограничивается лишь предоставлением ему крова и корма, является ошибочным.
Не менее важным аспектом ухода является обеспечение его развлечений, чтобы животное не чувствовало скуки.
Часто для поиска игрушек для домашних животных мы отправляемся в специализированные магазины.
Хотя там действительно можно найти множество разнообразных игрушек, существуют две проблемы: высокие цены даже на простые игрушки и отсутствие гарантии, что питомец полюбит новую игрушку.
Поэтому предлагаем сделать игрушку своими руками.
Вам понадобится обыкновенная коробка с крышкой и шумный мячик.
В крышке коробки следует сделать круглые отверстия, чуть меньше диаметра мячика, чтобы через них удобно пролезала кошачья лапа.
Поместите мячик внутрь коробки и закройте крышку.
Теперь ваш кот с удовольствием будет тратить время, пытаясь достать мячик, а вы получите возможность заняться своими делами.
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