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Уровень бедности постепенно снижается: Росстат назвал показатель за 2023 год

Росстат опубликовал данные о бедности в России

1:49
Экономика

Росстат опубликовал первую оценку уровня бедности в России за 2023 год, показав уровень в 8,5%.

Росстат опубликовал данные о бедности в России
Фото: Openverse by cafecredit is licensed under CC BY 2.0

Средняя граница бедности в 2023 году была установлена на уровне 14 399 рублей в месяц. Этот показатель служит критерием для отнесения граждан к категории малоимущих.

Региональные показатели варьировались значительно: самый высокий уровень бедности зафиксирован в Ингушетии (27,7%), Тыве (23,5%), Карачаево-Черкесии (20,6%) и Калмыкии (18,8%), в то время как самые низкие показатели были в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%), Санкт-Петербурге (4,4%), Москве (4,5%) и Татарстане (4,6%), сообщает РБК.

Для достижения уровня доходов малоимущих до установленной границы бедности в 2023 году потребовалось бы 650 млрд рублей, что немного больше, чем в 2022 году (647 млрд рублей).

В ходе своего послания Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин призвал к снижению уровня бедности до менее чем 7%. Он отметил, что проблема бедности затрагивает более 9% населения, из которых свыше 30% составляют многодетные семьи.

В рамках национальных целей развития страны до 2030 года планируется снизить уровень бедности до 6,5%.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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