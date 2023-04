Your browser does not support the audio element.

Digital Foundry, команда британских экспертов, недавно протестировала последнее обновление The Witcher 3: Wild Hunt для консолей следующего поколения, и команда осталась довольна.

Обновленная версия The Witcher 3: Wild Hunt вышла на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в конце прошлого года. Не все геймеры были в восторге от версии игры следующего поколения, поскольку приключения Геральта столкнулись с рядом технических проблем.

CD Projekt RED медленно исправляет ошибки, а недавно выпущенный патч 4.02 обеспечивает "лучший опыт" на консолях. Хотя разработчикам еще предстоит решить множество проблем, игра уже работает намного лучше.

На PlayStation 5 мы можем наблюдать ожидаемые 60 кадров в секунду во многих областях (в режиме производительности), и только такие места, как Новиград, все еще вызывают некоторые проблемы для консоли Sony. Игра работает еще лучше на Xbox Series X, где владельцы консолей Microsoft могут ожидать оптимального опыта — в этом случае даже самый большой город не проблема.

Разработчикам еще предстоит исправить проблемы с трассировкой лучей, которая в некоторых ситуациях не обеспечивает даже 30 кадров в секунду, но во многих сценах The Witcher 3: Wild Hunt работает намного лучше.

CD Projekt RED прислушивается к отзывам игроков и выпустила несколько исправлений для решения проблем. Последний патч, 4.02, получил высокую оценку Digital Foundry, команды экспертов, которые тестировали производительность игры.

