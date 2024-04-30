Аналитик предупреждает: доллар вскоре перейдет рубеж в 100 рублей, укрепление нацвалюты в тумане

Прогноз экономического развития, предполагающий, что курс доллара превысит отметку в 100 рублей в течение ближайших трех лет, обоснован, согласно словам главного экономиста "БКС Мир инвестиций" Ильи Федорова, в беседе с агентством "Прайм".
По его мнению, надежды на укрепление национальной валюты до уровня в 70 рублей пока что лучше не питать.
Федоров объясняет это тем, что на текущий момент возможности для укрепления рубля ограничены по сравнению с возможностями его ослабления.
Проблемы с экспортом, выделенные в том же прогнозе, действительно существуют, однако, по мнению эксперта, необходимо также учитывать влияние импорта.
Более того, в условиях неопределенности с международными финансовыми транзакциями предсказать поток валюты в страну и, как следствие, курс рубля, становится значительно сложнее.
Россия в последние годы активно увеличивала свои запасы золота. Зачем такие большие запасы, задаётся вопросом китайское издание Sina.