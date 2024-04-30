Аналитик предупреждает: доллар вскоре перейдет рубеж в 100 рублей, укрепление нацвалюты в тумане

Экономист: доллар в ближайшие три года не будет стоить 70 рублей

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Прогноз экономического развития, предполагающий, что курс доллара превысит отметку в 100 рублей в течение ближайших трех лет, обоснован, согласно словам главного экономиста "БКС Мир инвестиций" Ильи Федорова, в беседе с агентством "Прайм".

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По его мнению, надежды на укрепление национальной валюты до уровня в 70 рублей пока что лучше не питать.

Федоров объясняет это тем, что на текущий момент возможности для укрепления рубля ограничены по сравнению с возможностями его ослабления.

Проблемы с экспортом, выделенные в том же прогнозе, действительно существуют, однако, по мнению эксперта, необходимо также учитывать влияние импорта.

Более того, в условиях неопределенности с международными финансовыми транзакциями предсказать поток валюты в страну и, как следствие, курс рубля, становится значительно сложнее.