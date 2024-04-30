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Британские врачи утверждают, что рацион питания "печёночного короля" Брайана Джонсона не выдерживает никакой критики

Врачи раскритиковали рацион питания "печёночного короля" Брайана Джонсона

1:17
Здоровье

Врачи высказали своё мнение о диете "печёночного короля" Брайана Джонсона, который выступает за употребление в пищу сырого мяса и субпродуктов.

Врачи раскритиковали рацион питания "печёночного короля" Брайана Джонсона
Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Он уверяет, что ежедневно съедает около 500 грамм сырой печени и запивает её протеиновым коктейлем. Также в его рационе сырое мясо, хвост аллигатора, сырые бычьи лёгкие и эмбрион утиного яйца.

Джонсон заявляет, что сырая печень является источником очень важного витамина А. Это действительно так, однако, когда его слишком много, то он становится опасным, сообщил профессор диетологии британского Университета Рединга Гюнтер Кунле.

Дневная норма витамина А составляет 600-700 микрограммов. В 30 граммах говяжьей печени содержится более 2100 микрограмм. Если регулярно употреблять больше 8000 микрограмм витамина А, организм может не выдержать. Также и с другими витаминами и микроэлементами, которые содержатся в печени.

Сырое мясо не желательно употреблять из-за риска заразиться опасными инфекциями типа сальмонеллёза, заметил Дуэйн Меллор из Астонской медицинской школы питания и доказательной медицины.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
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